A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), apresentou na última quarta-feira (30) sua defesa prévia à Comissão Processante (CP) instaurada pela Câmara Municipal para apurar três supostas infrações político-administrativas relacionadas à concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (lixo) e às investigações da Operação Cavalo de Troia, do Gaeco. Com 77 páginas, o documento pede o arquivamento da denúncia e sustenta que não há elementos que demonstrem conduta pessoal da prefeita capaz de justificar a continuidade do processo. Protocolada no último dia do prazo previsto pelo decreto-lei nº 201/1967, a defesa foi assinada pelo advogado Jeferson Machado. Com a entrega, o presidente da CP, vereador Miltinho Sardin (PSD), marcou para esta segunda-feira (5), às 8h, a próxima reunião do colegiado. Na ocasião, será apresentado e votado o parecer que definirá se a denúncia deverá prosseguir ou ser arquivada.

A Comissão Processante é formada por Milton Sardin, presidente; Junior Lokadora (Podemos), relator; e Arnaldinho Ribeiro (Avante), membro. A denúncia foi apresentada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo) e recebida pelo Plenário da Câmara em 14 de setembro, por 19 votos a um. Pelo rito estabelecido no decreto-lei, após o encerramento do prazo para a defesa prévia, a comissão dispõe de cinco dias para emitir parecer pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Se o parecer for pelo arquivamento, deverá ser submetido ao Plenário. Caso seja pelo prosseguimento, terá início a fase de instrução, com diligências, audiências e demais atos necessários à apuração.

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