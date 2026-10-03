Bauru chega às eleições gerais de 2026 neste domingo (4) com um colégio eleitoral de 277.515 eleitores, segundo os dados consolidados pela Justiça Eleitoral. É um contingente equivalente à população de uma cidade de médio porte e que coloca Bauru entre os maiores eleitorados do Interior paulista e brasileiro. No entanto, o número é inferior ao registrado na eleição municipal de 2024, quando 282.186 eleitores estavam aptos a votar. A redução é de 4.671 eleitores, ou 1,65%.

A queda ocorreu principalmente em razão da revisão do cadastro eleitoral. Segundo informações divulgadas com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aproximadamente 12 mil títulos foram cancelados de eleitores que deixaram de votar e não justificaram a ausência nos três últimos pleitos. O cancelamento está previsto na legislação eleitoral.

O eleitorado de Bauru está distribuído por três zonas eleitorais: 23ª, 300ª e 387ª. A 300ª também atende aos municípios de Arealva e Avaí, enquanto a 23ª e a 387ª têm jurisdição eleitoral sobre Bauru. A Justiça Eleitoral mantém cartórios distintos para essas zonas.