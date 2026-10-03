Bauru chega às eleições gerais de 2026 neste domingo (4) com um colégio eleitoral de 277.515 eleitores, segundo os dados consolidados pela Justiça Eleitoral. É um contingente equivalente à população de uma cidade de médio porte e que coloca Bauru entre os maiores eleitorados do Interior paulista e brasileiro. No entanto, o número é inferior ao registrado na eleição municipal de 2024, quando 282.186 eleitores estavam aptos a votar. A redução é de 4.671 eleitores, ou 1,65%.
A queda ocorreu principalmente em razão da revisão do cadastro eleitoral. Segundo informações divulgadas com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aproximadamente 12 mil títulos foram cancelados de eleitores que deixaram de votar e não justificaram a ausência nos três últimos pleitos. O cancelamento está previsto na legislação eleitoral.
O eleitorado de Bauru está distribuído por três zonas eleitorais: 23ª, 300ª e 387ª. A 300ª também atende aos municípios de Arealva e Avaí, enquanto a 23ª e a 387ª têm jurisdição eleitoral sobre Bauru. A Justiça Eleitoral mantém cartórios distintos para essas zonas.
A divisão por zonas é territorial e não significa que o eleitor possa escolher livremente onde votar. Cada pessoa deve comparecer à seção indicada em seu título ou no aplicativo e-Título. O TRE-SP recomenda que o local seja conferido antecipadamente, já que eventuais alterações de endereço de votação podem ocorrer. A consulta mostra o local, endereço, seção e zona eleitoral.
MULHERES SÃO MAIORIA
O eleitorado bauruense também apresenta predominância feminina. O recorte mais recente disponibilizado a partir do cadastro eleitoral indica aproximadamente 54% de mulheres, contra 46% de homens. O perfil etário mostra ainda uma concentração importante nas faixas adultas e um peso crescente da população mais velha.
Entre os dados disponíveis do cadastro, 79.440 eleitores têm 60 anos ou mais, enquanto os grupos de 40 a 44 anos e 45 a 49 anos estão entre os maiores contingentes individuais. Há ainda 411 eleitores de 16 anos e 783 de 17 anos, faixas para as quais o voto é facultativo.
O perfil educacional também é diversificado. Entre os maiores grupos estão eleitores com ensino médio completo, ensino fundamental incompleto e ensino médio incompleto. Há ainda cerca de 42,9 mil pessoas com ensino superior completo, segundo o recorte mais recente do cadastro.
EM 2024, TRÊS EM CADA DEZ NÃO FORAM VOTAR
Os números da eleição municipal de 2024 mostram o tamanho do desafio para a participação eleitoral. Dos 282.186 eleitores aptos, 196.273 compareceram às urnas, enquanto 85.913 não votaram. A abstenção foi de 30,45%.
Ou seja: praticamente um em cada três eleitores deixou de comparecer.
Na votação para prefeito, foram registrados 171.127 votos válidos, além de 8.797 votos em branco e 11.935 nulos. Somados os ausentes, brancos e nulos, 106.645 eleitores não escolheram um candidato a prefeito, o equivalente a 37,79% do eleitorado.
Na eleição para vereador, os números foram diferentes: 168.435 votos válidos, 15.315 votos em branco e 11.680 nulos. A quantidade maior de votos em branco está relacionada à dinâmica da votação proporcional, na qual o eleitor pode optar por votar apenas na legenda ou não preencher corretamente o número do candidato.
A abstenção de 2024 também ficou acima daquela registrada nas eleições gerais de 2022. Naquele pleito, Bauru tinha 279.646 eleitores e a ausência foi de 22,86% no primeiro turno e 22,24% no segundo.
22 CANDIDATURAS COM LIGAÇÃO COM BAURU
A eleição de 2026 tem ainda uma característica diretamente relacionada ao peso do eleitorado local: a quantidade de candidatos de Bauru ou com forte vínculo com a cidade que disputam vagas no Legislativo estadual e federal.
A relação formada após o registro das candidaturas reúne 22 nomes, sendo 12 candidatos a deputado federal e dez a deputado estadual. A lista passou por alterações durante a campanha, com desistências de candidatos inicialmente registrados.
Para a Câmara dos Deputados, estão na disputa Eduardo Borgo (Novo), Dr. Raul (Cidadania), André Maldonado (PP), Rodrigo Agostinho (PSB), Capitão Augusto (PL), Natalino da Pousada (PDT), Dário Dudario (PSD), Ricardo Amantini Filho (União), Adriana Perfeito (Avante), Graziela Galvão (PL), Anilde Branca (Republicanos) e Paulo Lago (PCO).
Para a Assembleia Legislativa, concorrem Ivo Leite (Cidadania), Junior Rodrigues (PSD), Estela Almagro (PT), Junior Lokadora (Podemos), Anderson Prado (MDB), Lúcia Rosim (PSD), Thaís Viotto (PSB), Poeta (PSDB), Thiago Lira (PRD) e Marcela Afonso (Solidariedade). A relação mais recente publicada sobre as candidaturas confirma os dez nomes estaduais e registra as alterações ocorridas durante a campanha.
O número é inferior ao de 2022, quando 36 candidatos com vínculos com Bauru disputaram vagas de deputado — 22 para a Assembleia e 14 para a Câmara. A redução, entretanto, não elimina a dispersão dos votos: nas últimas eleições gerais, uma parcela expressiva do eleitorado local optou por candidatos de outras cidades. Levantamento publicado pelo JCNET aponta que, em 2022, aproximadamente 52% dos votos para deputado federal e 47% dos votos para deputado estadual em Bauru foram destinados a candidatos de outras regiões.
CINCO ESCOLHAS NA URNA
No dia 4 de outubro, o eleitor bauruense terá de fazer cinco escolhas: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Para senador, serão dois votos, porque estão em disputa duas cadeiras por Estado.
A ordem de votação começa pelo deputado federal, seguido de deputado estadual, senador, governador e presidente. A recomendação da Justiça Eleitoral é que o eleitor leve uma "colinha" com os números para evitar erros e tornar a votação mais rápida.
DOCUMENTO COM FOTO É SUFICIENTE
Para votar, não é obrigatório apresentar o título de eleitor impresso. É possível utilizar um documento oficial com foto, como RG, carteira de motorista, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei ou certificado de reservista.
Também é possível votar utilizando o e-Título, desde que o aplicativo apresente a fotografia do eleitor. A foto aparece na versão digital para quem possui biometria cadastrada. Documentos digitais que tenham validade como documento oficial de identificação também podem ser utilizados. A carteira de trabalho digital, entretanto, não substitui o documento de identificação para essa finalidade.
A biometria não é obrigatória para votar. Quem estiver com a situação eleitoral regular e ainda não tiver cadastrado as digitais poderá votar mediante apresentação de documento oficial com foto.
ONDE CONFERIR O LOCAL DE VOTAÇÃO
O eleitor pode consultar seu local de votação pelo e-Título ou pelo sistema de Autoatendimento Eleitoral do TSE. A consulta informa endereço, seção e zona eleitoral e permite inclusive visualizar a localização no mapa. O TRE-SP recomenda que essa verificação seja feita antes do dia da votação.
Para informações eleitorais, o TRE-SP também disponibiliza a Central 148, com atendimento eletrônico 24 horas e atendimento por operadores de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Há ainda a assistente virtual LINA, disponível no portal do TRE-SP e pelo WhatsApp informado pelo tribunal.
A eleição, portanto, começa muito antes da chegada à urna. Para Bauru, os 277.515 eleitores representam uma força eleitoral relevante, mas a experiência de 2024 mostra que o tamanho do colégio eleitoral não se transforma automaticamente em participação: naquele ano, mais de 106 mil eleitores não escolheram candidato a prefeito, seja porque não compareceram, seja porque votaram em branco ou anularam o voto. Em 4 de outubro, cada voto válido terá peso na definição dos cinco cargos em disputa.