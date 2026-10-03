Amanhã é dia 4 de outubro, dia de votarmos para uma escolha que determinará o rumo de nosso país. Além disto, é dia de São Francisco de Assis, um homem que transcendeu o

comum e se tornou modelo e referência para a humanidade. Francisco nasceu em Assis na Itália em 1182, e transformou-se de uma juventude rica e despreocupada para símbolo universal de humildade, pobreza e amor à natureza. Ele pouco pregou, mas encarnou sua crença despindo-se de si para cuidar dos necessitados, e seu confronto foi a mansidão e o amor.

No nível em que presenciamos a dificuldade de existir respeito na prática política, a partir de qual grupo e referencial será possível crer que o futuro dará certo quando no presente presenciamos sintomas que se configuram como falta de correspondência na articulação do próprio ato político enquanto pilar que busca resolver conflitos para o bem comum? É fácil perceber quem está a favor e quem está contra.

O quão danoso isso é para as relações interpessoais que se traduzem em mecanismos de defesa como racionalização, negação, deslocamento, regressão, formação reativa, projeções - linhas tênues que se configuram como extorsões estratégicas, usadas como recurso para redução de sintomas coletivos que servem para proteger a mente de conflitos internos que ainda não puderam ser tratados? Difícil entender o ataque como meio de articulação quando o assunto que continua em pauta é a própria democracia.