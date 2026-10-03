O ativismo judicial em torno das eleições gerou tal insegurança jurídica que a TV Globo se viu obrigada a cancelar o debate eleitoral. O Supremo e o próprio TSE prejudicam o eleitorado que fica sem um debate direto entre os candidatos à Presidência, além do clima tóxico criado por decisões indevidas e de última hora.

O ministro Gilmar Mendes, contrariando decisão anterior da própria Corte, obrigou a Globo a aceitar o candidato Renan Santos entre os debatedores. A regra era a de não convidar candidatos de partidos com menos de cinco representantes no Congresso. O partido Missão, de Renan, tem somente um deputado federal.

Flávio Bolsonaro abriu mão da sua participação no programa porque se tornaria alvo de livre atiradores. Lula, diante de uma eleição de prognósticos tão apertados, já havia se decidido a não entrar nesse perde-perde. A bagunça começou com a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, ao proibir a Globo de focalizar a tribuna vazia que seria de Lula e permitir perguntas feitas pelos debatedores ao candidato ausente. A decisão tem a ver com censura prévia. A Constituição que os magistrados juram defender, "veda qualquer espécie de censura prévia". "É proibido proibir". A censura representa a própria antítese dos grandes princípios que dão sustentação ao regime democrático.Estamos diante da eleição mais apertada da nossa história. O país está dividido e em jogo a democracia. O eleitorado, embora polarizado, em nada colabora para a toxidade do ambiente, provocada por membros do judiciário que deveriam colaborar para o livre debate.