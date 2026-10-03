A falta de representatividade de Bauru na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, um problema já de décadas, é o ponto nevrálgico desta eleição para os 277.515 bauruenses aptos a votar neste domingo (4/10). São 22 candidaturas locais, sendo 12 para deputado federal e 10 para deputado estadual. Vamos aos nomes.
Deputado federal
1- Dr. Raul (Cidadania)
2- Eduardo Borgo (Novo)
3- André Maldonado (PP)
4- Rodrigo Agostinho (PSB)
5- Capitão Augusto (PL)
6- Natalino da Pousada (PDT)
7- Dário Dudario (PSD)
8- Ricardo Amantini Filho (União)
9- Adriana Perfeito (Avante)
10- Graziela Galvão (PL)
11- Anilde Branca (Republicanos)
12- Paulo Lago (PCO)
Deputado estadual
1- Junior Rodrigues (PSD)
2- Estela Almagro (PT)
3- Junior Lokadora (Podemos)
4- Anderson Prado (MDB)
5- Lúcia Rosim (PSD)
6- Thaís Viotto (PSB)
7- Poeta (PSDB)
8- Thiago Lira (PRD)
9- Marcela Afonso (Solidariedade)
10 - Ivo Leite (Cidadania)
Votos fragmentados
Ser o candidato mais votado em Bauru não garante a eleição. Deputados estaduais e federais são escolhidos pelo sistema proporcional, que considera também o desempenho dos partidos ou federações e podem receber voto em qualquer uma das 645 cidades paulistas.
'Votos voadores'
Aproximadamente metade dos votos de eleitores de Bauru destinados a deputados vai para candidatos de outras regiões. Somando-se as abstenções - em geral próximas de 30% - os candidatos de Bauru trabalham com uma estimativa de apenas 100 mil a 110 mil votos efetivamente disponíveis. Por isso, têm de buscar quase o dobro lá fora.
Interferência criticada
Duas decisões judiciais, uma do TSE (ministra Estela Aranha) e outra do STF (ministro Gilmar Mendes), que levaram ao cancelamento do debate da TV Globo, indignaram o País ontem à noite. Esse foi um dos temas do Café com Política desta sexta, com participações do especialista em neurolinguística na política Kleber Santos e Julio Depieri Sanches (CEO da Ágili Pesquisas). Para assistir ao movimentado debate, acesse o JCNET, na aba Cidade360, ou vá para o Youtube e o Facebook do JCNET.