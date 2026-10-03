Duas decisões judiciais, uma do TSE (ministra Estela Aranha) e outra do STF (ministro Gilmar Mendes), que levaram ao cancelamento do debate da TV Globo, indignaram o País ontem à noite. Esse foi um dos temas do Café com Política desta sexta, com participações do especialista em neurolinguística na política Kleber Santos e Julio Depieri Sanches (CEO da Ágili Pesquisas). Para assistir ao movimentado debate, acesse o JCNET, na aba Cidade360, ou vá para o Youtube e o Facebook do JCNET.