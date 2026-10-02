Ibitinga - Conhecida nacionalmente pela tradição na produção de bordados e enxovais, Ibitinga (90 quilômetros de Bauru) começa a escrever um novo capítulo de uma história construída ao longo de gerações. Se durante décadas a cidade consolidou sua força econômica atraindo compradores e revendedores de diferentes regiões do país, hoje parte dessa produção percorre o caminho inverso: sai do interior paulista diretamente para a casa dos consumidores por meio de sites, marketplaces e plataformas digitais.

O movimento observado entre empresas do polo acompanha uma transformação mais ampla do varejo brasileiro. Somente no primeiro semestre de 2026, o comércio eletrônico movimentou R$ 208,4 bilhões no Brasil, crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período de 2025. Foram 756,7 milhões de pedidos, 34,8% a mais na comparação anual, segundo levantamento da Neotrust divulgado pelo E-Commerce Brasil.

O comportamento do consumidor ajuda a explicar essa expansão. Dados divulgados pelo IBGE mostram que, em 2025, 90,5% da população brasileira com 10 anos ou mais utilizou a internet. Pela primeira vez na série histórica, mais da metade dos usuários — 52,7% — afirmou ter comprado ou encomendado bens e serviços pela internet.