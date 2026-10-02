A Prefeitura de Bauru prepara muitas atrações para comemorar o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, incluindo brinquedos infláveis e shows infantis no Parque Vitória Régia. O evento vai começar às 15h, com entrada gratuita e diversão para toda a família.

Com a proposta de trazer alegria e tornar o Dia das Crianças inesquecível para os pequenos, levando as crianças a um mundo mágico de imaginação, o Parque Vitória Régia contará com decoração especial e brinquedos infláveis, que ficarão disponíveis durante todo o período da comemoração, até as 19h, no boulevard do parque.

A animação ficará por conta de shows especiais no anfiteatro, que serão divulgados nos próximos dias. A organização é das Secretarias de Cultura, de Esportes e Lazer (Semel) e de Comunicação e Eventos (Secom), com o apoio de outras secretarias.