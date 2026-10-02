Itatinga - Na manhã desta sexta-feira (2), por volta das 5h, policiais rodoviários, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco-SP), abordaram um Fiat Ducato na rodovia Castelo Branco (SP-280), altura do quilômetro 201, em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, e apreenderam mais de uma tonelada de maconha escondida no compartimento de carga, em meio a pó de café. A droga está avaliada em cerca de R$ 2,2 milhões. Um homem foi preso em flagrante.

Durante diligências para o combate aos crimes de tráfico de drogas e contrabando, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou a van, proveniente de Maringá/PR, que apresentava indícios de estar sendo utilizada para o transporte de entorpecentes.

Na vistoria, foram localizados, no compartimento de carga do veículo, 1.088 tabletes de maconha em caixas de papelão, escondidos em meio a pó de café, aparentemente com finalidade de ocultar o odor da droga. Ao todo, foram apreendidos 1.050,200 kg de maconha.