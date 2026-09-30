No dia 17 de outubro, sábado, a Cáritas Bauru realiza mais uma edição do Mega Bazar, das 8h às 13h. O público encontrará roupas, sapatos, brinquedos, móveis e diferentes itens para casa. Toda a renda arrecadada será revertida aos projetos e serviços desenvolvidos pela organização da sociedade civil (OSC).

Com atuação voltada à política de assistência social, a Cáritas Bauru atende famílias em situação de vulnerabilidade e risco. Entre as iniciativas mantidas pela entidade, estão o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para pessoas idosas; a Refeição Solidária, que disponibiliza vales refeição; e o Projeto Mobilidade, que empresta gratuitamente equipamentos a pessoas com dificuldades físicas.

A organização também desenvolve o Programa de Orientação e Acesso à Documentação Civil e Atendimento ao Imigrante (Proadi); o Fraldas do Bem, que produz fraldas geriátricas; o Projeto Mãos que Acolhem, que atende a população em situação de rua com acesso à documentação e orientações de cidadania; e o Projeto Colo de Mãe, que fornece kits maternidade, com roupinhas, meias, gorros e lenços umedecidos, para mães em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Cras Nova Esperança.