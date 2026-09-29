Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) abre, nesta terça-feira (29), inscrições para um processo seletivo de estágio em nível superior, com oportunidades para estudantes de 20 cursos. A seleção será destinada à formação de cadastro reserva e oferece aos interessados a possibilidade de adquirir experiência profissional e colocar em prática os conhecimentos aprendidos durante a graduação.
Os estagiários terão carga horária de 30 horas semanais, com bolsa auxílio de R$ 764,66, além de auxílio-transporte e de cartão alimentação. Para assumir a vaga, o candidato deverá estar cursando o curso para o qual se inscreveu. O cadastro reserva terá validade de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
Para se inscrever, o interessado deve ler o edital completo, disponível no site da Universidade Patativa do Assaré, em www.universidadepatativa.com.br . No site, basta acessar “Estágio”, “Processos Seletivos Estágio”, localizar o processo seletivo identificado com o logotipo da Prefeitura de Pederneiras/SP e realizar a inscrição até as 23h59 do dia 21 de outubro de 2026.
O processo seletivo será composto por uma única etapa: uma prova objetiva online, conforme as regras do edital. A avaliação será realizada por meio da “Área do Candidato”, no mesmo site das inscrições, e ficará disponível das 0h às 23h59 do dia 28 de outubro de 2026. O candidato deverá ler atentamente o edital e seguir todas as regras para realização da prova online.
Podem participar estudantes regularmente matriculados nos seguintes cursos:
Administração de Empresas - a partir do 2º semestre
Gestão Pública - a partir do 2º semestre
Arquitetura e Urbanismo - a partir do 2º semestre
Ciências Biológicas - a partir do 2º semestre
Direito - a partir do 6º semestre
Engenharia Agronômica - a partir do 2º semestre
Engenharia Ambiental - a partir do 2º semestre
Engenharia Civil - a partir do 2º semestre
Engenharia Florestal - a partir do 2º semestre
Fisioterapia - a partir do 6º semestre
Jornalismo - a partir do 2º semestre
Logística - a partir do 2º semestre
Medicina Veterinária - a partir do 4º semestre
Nutrição - a partir do 5º semestre
Pedagogia - a partir do 2º semestre
Publicidade e Propaganda / Marketing - a partir do 2º semestre
Psicologia - a partir do 6º semestre
Serviço Social - a partir do 2º semestre
Terapia Ocupacional - a partir do 2º semestre
Turismo - a partir do 2º semestre