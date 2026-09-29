Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) abre, nesta terça-feira (29), inscrições para um processo seletivo de estágio em nível superior, com oportunidades para estudantes de 20 cursos. A seleção será destinada à formação de cadastro reserva e oferece aos interessados a possibilidade de adquirir experiência profissional e colocar em prática os conhecimentos aprendidos durante a graduação.

Os estagiários terão carga horária de 30 horas semanais, com bolsa auxílio de R$ 764,66, além de auxílio-transporte e de cartão alimentação. Para assumir a vaga, o candidato deverá estar cursando o curso para o qual se inscreveu. O cadastro reserva terá validade de um ano, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Para se inscrever, o interessado deve ler o edital completo, disponível no site da Universidade Patativa do Assaré, em www.universidadepatativa.com.br . No site, basta acessar “Estágio”, “Processos Seletivos Estágio”, localizar o processo seletivo identificado com o logotipo da Prefeitura de Pederneiras/SP e realizar a inscrição até as 23h59 do dia 21 de outubro de 2026.