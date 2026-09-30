No dia 10 de outubro, a comunidade de Bauru e região terá a oportunidade de vivenciar uma imersão na rica cultura japonesa com a realização do Tenri Matsuri, junto à igreja Tenrikyo. O evento, marcado para acontecer das 19h às 22h, promete transformar a Vila Independência em um pedaço do Japão, reunindo famílias e entusiastas das tradições orientais em uma noite repleta de celebração e alegria.

Sob um cenário decorado e festivo, o público poderá acompanhar uma programação artística vibrante que inclui apresentações de shows, danças típicas e muita animação. O matsuri (festival tradicional japonês) é conhecido por fortalecer os laços comunitários e compartilhar a hospitalidade e a energia positiva com todos os visitantes.

Gastronomia Oriental

A culinária é um dos grandes destaques da noite. Uma praça de alimentação completa oferecerá pratos tradicionais e muito populares no Brasil. Os visitantes poderão saborear: • Yakissoba e Churrasco • Takoyaki (bolinho de polvo típico dos festivais japoneses) • Pastel e Gyoza (além de diversas outras opções). O evento é aberto ao público e desponta como uma excelente opção de lazer cultural para o início do mês de outubro na cidade.