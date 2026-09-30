A cidade de Bauru se prepara para mais uma grande demonstração de união e solidariedade. No dia 18 de outubro de 2026, um domingo, acontecerá o tradicional 15º Porco à Paraguaia, evento inteiramente dedicado a arrecadar fundos para ações de apoio à causa do câncer infantil. Com o lema de transformar a gastronomia em esperança, a iniciativa convoca toda a comunidade a fazer a diferença na vida de dezenas de crianças e suas famílias.
O almoço completo traz como grande estrela o porco assado à deliciosa moda paraguaia, acompanhado por guarnições tradicionais cuidadosamente preparadas (as bebidas serão comercializadas à parte). Organizado pelo Lions Clube Bauru Bela Vista e contando com a parceria solidária da rede Tauste Ação Social, o evento promete reunir centenas de pessoas em um ambiente familiar, alegre e, acima de tudo, acolhedor.
Por que a sua participação importa?
O diagnóstico do câncer infantojuvenil impacta profundamente a rotina de famílias inteiras, exigindo tratamentos longos, desgastantes e, muitas vezes, de alto custo logístico e psicossocial. Toda a renda obtida com a venda dos convites deste almoço será estritamente revertida para os projetos locais que oferecem suporte, acolhimento e assistência direta às crianças que enfrentam essa batalha na região. Participar não é apenas desfrutar de uma excelente refeição dominical, mas estender a mão a quem mais precisa no momento mais delicado da vida.
Serviço e Ingressos
Os convites individuais já estão à venda pelo valor de R$ 85,00. Ligue para (14) 99784-5525. Como a procura costuma ser alta e as vagas são limitadas para garantir o conforto de todos, a organização reforça o pedido para que os interessados garantam suas entradas antecipadamente.
• Data: 18 de Outubro de 2026 (domingo)
• Local: Sociedade Hípica de Bauru
• Investimento: R$ 85,00 (Convite Individual)
• Realização: Lions Clube Bauru Bela Vista
• Parceria: Tauste Ação Social
- Contato - (14) 99784-5525
Reúna seus amigos, leve a sua família e participe deste domingo especial. Garanta já o seu convite com os membros organizadores e ajude a alimentar a esperança na luta contra o câncer infantil!