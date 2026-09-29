29 de setembro de 2026
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EM BOREBI

Cemitério municipal é invadido e túmulos são revirados

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/redes sociais
Conforme levantado pela reportagem, ao menos três sepulturas teriam sido violadas no último dia 18
Conforme levantado pela reportagem, ao menos três sepulturas teriam sido violadas no último dia 18

Borebi - A Polícia Civil investiga violações de sepulturas ocorridas recentemente no Cemitério Municipal de Borebi (45 quilômetros de Bauru). A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e o caso segue sob apuração.

Conforme levantado pela reportagem, ao menos três túmulos teriam sido revirados no último dia 18. Uma moradora da cidade que teve a sepultura de um familiar violada procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência (BO).

No documento, a mulher diz que soube do fato por meio de vídeos postados em redes sociais e conta que não foi avisada pela administração do cemitério sobre a violação do túmulo do seu irmão, uma criança.

Ela também criticou a ação dos funcionários, que não teriam acionado a Polícia Militar (PM) ao encontrar um homem na manhã dos fatos, nas dependências do cemitério, com comportamento bastante alterado.

Na ocasião, de acordo com a mulher, uma ambulância foi chamada para que o suspeito fosse levado para atendimento médico. "Os familiares ficaram sabendo horas depois porque viram as fotos dos túmulos", diz.

Outra moradora, que teve a sepultura do tio revirada, também denunciou o fato de não ter sido avisada pela administração. "Eu e minha família estamos completamente arrasados com a situação, principalmente meu avô e minha avó", declara.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o crime segue sob investigação, que já ouviu testemunhas e que aguarda laudos da perícia realizada no cemitério. O crime de violação de sepultura prevê pena de um a três anos de reclusão, e multa, em caso de condenação.

Em nota, a Prefeitura de Borebi declarou que tomou conhecimento da ocorrência registrada no cemitério municipal e que, desde o primeiro momento, está adotando todas as providências cabíveis para a apuração dos fatos, em conjunto com as autoridades competentes.

"A administração municipal reforça que o cemitério recebe manutenção, limpeza e cuidados regulares e considera inadmissível o ocorrido. Por se tratar de um local de respeito, memória e grande importância para as famílias borebienses, a prefeitura lamenta profundamente o episódio e se solidariza com todos os familiares afetados", afirmou.

"Todas as circunstâncias estão sendo apuradas, e a administração municipal está colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos".

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