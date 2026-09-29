Borebi - A Polícia Civil investiga violações de sepulturas ocorridas recentemente no Cemitério Municipal de Borebi (45 quilômetros de Bauru). A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e o caso segue sob apuração.
Conforme levantado pela reportagem, ao menos três túmulos teriam sido revirados no último dia 18. Uma moradora da cidade que teve a sepultura de um familiar violada procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência (BO).
No documento, a mulher diz que soube do fato por meio de vídeos postados em redes sociais e conta que não foi avisada pela administração do cemitério sobre a violação do túmulo do seu irmão, uma criança.
Ela também criticou a ação dos funcionários, que não teriam acionado a Polícia Militar (PM) ao encontrar um homem na manhã dos fatos, nas dependências do cemitério, com comportamento bastante alterado.
Na ocasião, de acordo com a mulher, uma ambulância foi chamada para que o suspeito fosse levado para atendimento médico. "Os familiares ficaram sabendo horas depois porque viram as fotos dos túmulos", diz.
Outra moradora, que teve a sepultura do tio revirada, também denunciou o fato de não ter sido avisada pela administração. "Eu e minha família estamos completamente arrasados com a situação, principalmente meu avô e minha avó", declara.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o crime segue sob investigação, que já ouviu testemunhas e que aguarda laudos da perícia realizada no cemitério. O crime de violação de sepultura prevê pena de um a três anos de reclusão, e multa, em caso de condenação.
Em nota, a Prefeitura de Borebi declarou que tomou conhecimento da ocorrência registrada no cemitério municipal e que, desde o primeiro momento, está adotando todas as providências cabíveis para a apuração dos fatos, em conjunto com as autoridades competentes.
"A administração municipal reforça que o cemitério recebe manutenção, limpeza e cuidados regulares e considera inadmissível o ocorrido. Por se tratar de um local de respeito, memória e grande importância para as famílias borebienses, a prefeitura lamenta profundamente o episódio e se solidariza com todos os familiares afetados", afirmou.
"Todas as circunstâncias estão sendo apuradas, e a administração municipal está colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos".