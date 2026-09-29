Borebi - A Polícia Civil investiga violações de sepulturas ocorridas recentemente no Cemitério Municipal de Borebi (45 quilômetros de Bauru). A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e o caso segue sob apuração.

Conforme levantado pela reportagem, ao menos três túmulos teriam sido revirados no último dia 18. Uma moradora da cidade que teve a sepultura de um familiar violada procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência (BO).

No documento, a mulher diz que soube do fato por meio de vídeos postados em redes sociais e conta que não foi avisada pela administração do cemitério sobre a violação do túmulo do seu irmão, uma criança.