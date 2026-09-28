28 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM IBITINGA

Corpo de um homem é encontrado boiando no rio Jacaré-Guaçu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
O dono da propriedade rural avistou o corpo pela manhã e acionou o Corpo de Bombeiro, que foi até o local para retirá-lo da água
O dono da propriedade rural avistou o corpo pela manhã e acionou o Corpo de Bombeiro, que foi até o local para retirá-lo da água

Ibitinga - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nesta segunda-feira (28) boiando no rio Jacaré-Guaçu, na altura de um rancho no quilômetro 362 da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru).

O dono da propriedade rural avistou o corpo pela manhã e acionou o Corpo de Bombeiro, que foi até o local para retirá-lo da água. Segundo as equipes, o homem aparenta ter entre 30 e 40 anos.

A Polícia Científica realizou a perícia e ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames que irão revelar as causas do óbito. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários