Dois projetos voltados à causa animal foram aprovados em primeira discussão durante a 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bauru, realizada na tarde desta segunda-feira (28). As propostas foram apresentadas por Soraya Gasparini, suplente do PL que exerceu temporariamente o mandato de vereadora neste ano, e tratam da identificação e do cadastro de animais e do reconhecimento de protetores independentes.

Os dois textos receberam emendas supressivas do vereador Junior Rodrigues (PSD), também aprovadas pelo plenário. As alterações retiraram dispositivos que haviam sido objeto de ressalvas da Procuradoria Legislativa durante a tramitação das matérias.

Ao todo, cinco processos constavam na pauta de primeira discussão. Além das duas propostas da causa animal, outros dois projetos foram aprovados por unanimidade dos presentes. Os quatro voltarão ao plenário para segunda discussão.