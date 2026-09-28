Um pedestre morreu após ser atingido por um carro, na noite deste domingo (27), por volta das 20h40, em uma alça de acesso à Marechal Rondon (SP-300) localizada na altura do quilômetro 253 mais 900 metros da rodovia, no trecho urbano de Botucatu (100 quilômetros de Bauru).
Segundo registro policial, a condutora do veículo, um Polo, contou à Polícia Militar Rodoviária que sentiu um impacto ao passar pela alça de acesso e, ao parar, percebeu que havia atropelado uma pessoa. Conforme o BO, o trecho onde ocorreu o acidente não possui boa iluminação.
A morte do pedestre, que não portava documentos, foi atestada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Científica realizou a perícia e as circunstâncias do atropelamento serão investigadas.