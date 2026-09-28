A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 322 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de marceneiro – 1 vaga
Ajudante de pedreiro – 2 vagas
Analista Administrativo – 2 vagas
Analista Comercial - Planejamento e Pricing – 1 vaga
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 3 vagas
Assistente Comercial – 3 vagas
Assistente Contábil – 2 vagas
Assistente de Engenharia – 1 vaga
Atendente - exclusiva para Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS – 1 vaga
Atendente Brasil Cacau – 2 vagas
Atendente de vendas – 2 vagas
Atendimento odontológico/medicina – 1 vaga
Auxiliar – Criativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – Financeiro – 1 vaga
Auxiliar Administrativo - Recursos Humanos – 1 vaga
Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga
Auxiliar de copeira – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 3 vagas
Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga
Auxiliar de eletricista – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de estoque de chapas – 3 vagas
Auxiliar de expedição – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 3 vagas
Auxiliar de pintor predial – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 6 vagas
Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas
Auxiliar geral – 5 vagas
Babá – 1 vaga
Backoffice – 1 vaga
Camareira para hotel – 3 vagas
Coordenador de Orçamento e Planejamento – 1 vaga
Copeira – 1 vaga
Copeira full time – 1 vaga
Designer – 1 vaga
Eletricista – 1 vaga
Estagiário – 1 vaga
Estagiário - Menor Aprendiz – 3 vagas
Estágio em Administração – 1 vaga
Estágio - Área Administrativa/Operacional - Outlet do Celular – 1 vaga
Estoquista/distribuição – 1 vaga
Farmacêutico (a) para farmácia de manipulação – 1 vaga
Instalador de sistema de ventilação – 1 vaga
Manutenção – 1 vaga
Mecânico diesel – 1 vaga
Montador de móveis – 1 vaga
Motorista – 3 vagas
Motorista categoria E – 13 vagas
Motorista manobrista – 1 vaga
Motorista toco – 1 vaga
Operador de roçadeira costal – 5 vagas
Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas
Operador (a) de Produção – B – 1 vaga
Pedreiro – 7 vagas
Programador a laser – 1 vaga
Qualidade metalúrgica – metrologia – 2 vagas
Recepcionista de hotel – 1 vaga
Recepção - meio período – 1 vaga
Serviços gerais – 4 vagas
Soldador – 1 vaga
Supervisor (a) de vendas e-commerce – 1 vaga
Telemarketing – 10 vagas
Trabalhador da manutenção residencial - elétrica e hidráulica – 2 vagas
Tratorista – 2 vagas
Vendedor - agência de turismo – 1 vaga
Vistoriador de imóveis – CLT – 1 vaga