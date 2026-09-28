28 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 322 novas vagas de trabalho nesta semana

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 322 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante de marceneiro – 1 vaga

Ajudante de pedreiro – 2 vagas

Analista Administrativo – 2 vagas

Analista Comercial - Planejamento e Pricing – 1 vaga

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico – 3 vagas

Assistente Comercial – 3 vagas

Assistente Contábil – 2 vagas

Assistente de Engenharia – 1 vaga

Atendente - exclusiva para Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS – 1 vaga

Atendente Brasil Cacau – 2 vagas

Atendente de vendas – 2 vagas

Atendimento odontológico/medicina – 1 vaga

Auxiliar – Criativo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – Financeiro – 1 vaga

Auxiliar Administrativo - Recursos Humanos – 1 vaga

Auxiliar Administrativo/SAC – 1 vaga

Auxiliar de copeira – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 3 vagas

Auxiliar de Departamento Pessoal – 1 vaga

Auxiliar de eletricista – 1 vaga

Auxiliar de estoque – 1 vaga

Auxiliar de estoque de chapas – 3 vagas

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 3 vagas

Auxiliar de pintor predial – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 6 vagas

Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas

Auxiliar geral – 5 vagas

Babá – 1 vaga

Backoffice – 1 vaga

Camareira para hotel – 3 vagas

Coordenador de Orçamento e Planejamento – 1 vaga

Copeira – 1 vaga

Copeira full time – 1 vaga

Designer – 1 vaga

Eletricista – 1 vaga

Estagiário – 1 vaga

Estagiário - Menor Aprendiz – 3 vagas

Estágio em Administração – 1 vaga

Estágio - Área Administrativa/Operacional - Outlet do Celular – 1 vaga

Estoquista/distribuição – 1 vaga

Farmacêutico (a) para farmácia de manipulação – 1 vaga

Instalador de sistema de ventilação – 1 vaga

Manutenção – 1 vaga

Mecânico diesel – 1 vaga

Montador de móveis – 1 vaga

Motorista – 3 vagas

Motorista categoria E – 13 vagas

Motorista manobrista – 1 vaga

Motorista toco – 1 vaga

Operador de roçadeira costal – 5 vagas

Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas

Operador (a) de Produção – B – 1 vaga

Pedreiro – 7 vagas

Programador a laser – 1 vaga

Qualidade metalúrgica – metrologia – 2 vagas

Recepcionista de hotel – 1 vaga

Recepção - meio período – 1 vaga

Serviços gerais – 4 vagas

Soldador – 1 vaga

Supervisor (a) de vendas e-commerce – 1 vaga

Telemarketing – 10 vagas

Trabalhador da manutenção residencial - elétrica e hidráulica – 2 vagas

Tratorista – 2 vagas

Vendedor - agência de turismo – 1 vaga

Vistoriador de imóveis – CLT – 1 vaga

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