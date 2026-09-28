Uma escola municipal de Bauru foi invadida oito vezes neste ano, sendo quatro ocorrências registradas em menos de uma semana. A unidade, localizada no Jardim Nova Bauru, foi novamente alvo de furto nesta segunda-feira (28). Desta vez, um micro-ondas da sala dos professores foi levado. O aparelho foi encontrado no forro do local. Além disso, algumas salas de aula estão sem energia elétrica devido aos furtos de fiação registrados anteriormente.

Conforme apurado pela reportagem, na semana passada, criminosos invadiram a escola no domingo (20) e furtaram fios e uma cafeteira elétrica. Na madrugada de terça-feira (22), a unidade foi invadida novamente, quando mais fios foram levados. Já na sexta-feira (25), durante o funcionamento da escola, e com alunos no local, os invasores teriam pulado para a unidade vizinha para furtar fios.

Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que os reparos na rede elétrica estão sendo realizados. Segundo o município, as aulas e a merenda seguem normalmente. A prefeitura também afirmou que está adotando medidas para reforçar a segurança da unidade.