Para quem achava que a Mostra Curta Bauru 2026 tinha acabado, pode comemorar porque hoje, segunda-feira (28), às 20h, será realizada uma sessão extra com os filmes inéditos e com os três vencedores da mostra competitiva. No total, o público assistirá 23 filmes de produtores audiovisuais de Bauru e região. A exibição será gratuita e mediante lotação da sala. A classificação indicativa é de 14 anos.

A “Mostra Curta Bauru 2026” tem financiamento da Secretaria de Cultura de Bauru, por meio do Programa Municipal de Estímulo à Cultura. Realização da Dora Press Comunicação, em parceria com o Alameda Rodoserv Center. Patrocínio Concilig e apoio cultural do Jornal da Cidade/ JCNET.

Serviço: