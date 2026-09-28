O tempo em Bauru deve mudar ao longo desta semana, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva a partir de terça-feira (29), com a chegada de uma nova frente fria ao estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (28), o céu permanece parcialmente nublado, com poucas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões do estado. As temperaturas seguem elevadas e, para Bauru, a possibilidade de chuva é baixa.

Terça-feira (29), o dia começa com tempo estável e sem previsão de chuva no estado. No decorrer da tarde, porém, haverá aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, inicialmente nas regiões oeste e sul, devido à aproximação de uma nova frente fria. As temperaturas permanecem elevadas, com possibilidade de chuva também em Bauru.

Na quarta-feira (30), a frente fria deve atuar sobre o estado, provocando chuvas e trovoadas isoladas, de curta duração, em algumas regiões de São Paulo. As temperaturas devem apresentar ligeiro declínio. Quinta-feira (1º), o tempo permanece instável, com muita nebulosidade e previsão de pancadas de chuva, algumas acompanhadas de trovoadas, favorecidas pela atuação da frente fria. As temperaturas devem permanecer amenas.