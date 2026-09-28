Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Jaú (47 quilômetros de Bauru) neste domingo (27), após ser acusado de manter a companheira trancada em um quarto durante a madrugada, agredi-la e cortar parte de seus cabelos contra a vontade dela. A vítima procurou a polícia pela manhã e relatou uma sequência de agressões ocorridas dentro da residência.

Segundo o depoimento, a mulher permaneceu presa no quarto do casal das aproximadamente 23h até as 7h. Durante esse período, afirmou ter sido atingida com socos, chutes e tapas, principalmente na região da cabeça. Ela também relatou ter sido golpeada com o fio de um ferro de passar roupas e ter tido parte dos cabelos cortada pelo companheiro. A vítima conseguiu deixar o imóvel pela manhã ao simular que estava dormindo, escapando da vigilância do suspeito. Depois, procurou familiares e recebeu atendimento médico antes de comparecer ao Plantão Policial para registrar a ocorrência.

Com apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito. Conforme o registro policial, ele tentou escapar pela cobertura da residência e resistiu à abordagem, sendo necessário contê-lo para efetuar a prisão. Conduzido ao Plantão Policial, o homem negou as acusações e afirmou que teria sido agredido pela companheira. Após analisar os elementos apresentados durante a ocorrência, a Polícia Civil manteve a prisão em flagrante e representou pela conversão da custódia em prisão preventiva. O caso segue sob investigação das autoridades.