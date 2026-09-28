Uma mulher foi abordada e ameaçada com uma faca durante um roubo enquanto seguia para o trabalho, no inicia da manhã desta segunda-feira (28), em Bauru. O crime ocorreu na avenida Rodrigues Alves, na quadra 9, nas proximidades de uma escola. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que foi surpreendida por um homem que colocou uma faca contra seu pescoço e anunciou o assalto. Na tentativa de se proteger, ela segurou a arma com as duas mãos. Durante a ação, o suspeito a derrubou no chão e fugiu levando a bolsa.
Na fuga, um dos chinelos usados pelo autor ficou no local do crime. O outro foi encontrado posteriormente com o suspeito. Com as características físicas e as roupas informadas pela vítima, a PM coordenou um cerco e realizou buscas pelas imediações. O homem foi localizado posteriormente no cruzamento das ruas Ezequiel Ramos e Rio Branco. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele os pertences roubados e dinheiro em espécie. A vítima reconheceu o suspeito como autor do crime. A faca utilizada durante o roubo também foi localizada e reconhecida pela vítima como a mesma usada na abordagem.
Ainda de acordo com a PM, a mulher apresentava ferimentos no rosto, na região do supercílio e na testa, além de cortes nos dedos e nas duas mãos. A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial e está em andamento.