A Câmara Municipal de Bauru analisa nesta segunda-feira (28), durante a 35ª Sessão Ordinária de 2026, um projeto de lei que pretende proibir no município a realização de eventos que promovam, incentivem ou façam apologia à posse, ao consumo ou ao uso pessoal de substâncias entorpecentes que causem dependência. A proposta, de autoria do vereador André Maldonado (PP), será apreciada em primeira discussão.

O projeto considera como apologia qualquer ato que estimule, exalte ou banalize o uso de substâncias proibidas por lei. A regra, caso aprovada e posteriormente sancionada, alcançaria tanto eventos públicos quanto privados realizados em Bauru.

Segundo o vereador, a proposta busca se alinhar a normas nacionais relacionadas às políticas públicas sobre drogas. Na justificativa, Maldonado também argumenta que a proteção de crianças e adolescentes seria incompatível com a realização de eventos que incentivem ou possibilitem a participação desses públicos em atividades nas quais haja propagação de apologia ao uso de entorpecentes.