Nesta quinta-feira (24), uma operação conjunta da Polícia Civil e da Diretoria do Meio Ambiente de Itapuí terminou com o resgate de um cachorro que, segundo avaliação inicial de um médico veterinário, apresentava sinais de desnutrição prolongada e estava em situação de risco. O flagrante ocorreu em uma residência no Jardim Alvorada, região conhecida como Baixada, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), e um homem de 36 anos foi preso por suspeita de maus-tratos.

A ação teve início após a Polícia Civil receber uma denúncia de uma pessoa que avistou, por cima do muro, um cachorro extremamente magro e sem alimentação adequada. Diante das informações, o delegado André Luiz F. de Almeida determinou o deslocamento da equipe até o endereço. A denúncia também havia sido encaminhada à Diretoria do Meio Ambiente, que enviou servidores e um médico-veterinário para acompanhar a ocorrência. No imóvel, as equipes encontraram o animal visivelmente desnutrido. No quintal, havia grande quantidade de fezes, inclusive material seco, além de um recipiente de água com lodo e larvas de mosquitos.

Um médico veterinário realizou avaliação inicial e constatou sinais compatíveis com maus-tratos e um quadro de desnutrição aparentemente prolongado. Segundo a Polícia Civil, o morador apresentou uma pequena quantidade de ração e afirmou que havia comprado o alimento recentemente. Durante a intervenção, porém, o cachorro demonstrou fome excessiva.