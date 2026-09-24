Nesta quinta-feira (24), uma operação conjunta da Polícia Civil e da Diretoria do Meio Ambiente de Itapuí terminou com o resgate de um cachorro que, segundo avaliação inicial de um médico veterinário, apresentava sinais de desnutrição prolongada e estava em situação de risco. O flagrante ocorreu em uma residência no Jardim Alvorada, região conhecida como Baixada, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), e um homem de 36 anos foi preso por suspeita de maus-tratos.
A ação teve início após a Polícia Civil receber uma denúncia de uma pessoa que avistou, por cima do muro, um cachorro extremamente magro e sem alimentação adequada. Diante das informações, o delegado André Luiz F. de Almeida determinou o deslocamento da equipe até o endereço. A denúncia também havia sido encaminhada à Diretoria do Meio Ambiente, que enviou servidores e um médico-veterinário para acompanhar a ocorrência. No imóvel, as equipes encontraram o animal visivelmente desnutrido. No quintal, havia grande quantidade de fezes, inclusive material seco, além de um recipiente de água com lodo e larvas de mosquitos.
Um médico veterinário realizou avaliação inicial e constatou sinais compatíveis com maus-tratos e um quadro de desnutrição aparentemente prolongado. Segundo a Polícia Civil, o morador apresentou uma pequena quantidade de ração e afirmou que havia comprado o alimento recentemente. Durante a intervenção, porém, o cachorro demonstrou fome excessiva.
Diante das condições encontradas, o animal foi retirado do imóvel e encaminhado aos cuidados de uma organização não governamental (ONG), onde receberá assistência e acompanhamento.
O responsável foi conduzido à delegacia da cidade. Após analisar os elementos da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dele pelo crime previsto no artigo 32, caput, combinado com o § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998, referente a maus-tratos contra cães e gatos. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde deverá passar por audiência de custódia. O caso permanece sob investigação, e o cachorro continuará sob os cuidados da entidade responsável pelo acolhimento.
OUTRO FLAGRANTE
Também nesta quinta-feira, em Itapuí, a Polícia Militar Ambiental realizou uma apreensão no bairro Bica de Pedra, após receber denúncias sobre a manutenção irregular de aves da fauna silvestre em cativeiro. Durante a vistoria no local, os policiais localizaram cinco aves silvestres mantidas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente: três coleirinhos-papa-capim, um tico-tico-rei e um pintassilgo. Também foi encontrado um alçapão armado e preparado para a captura de pássaros da natureza, indicando a prática irregular.
No interior da residência, os policiais ainda localizaram e apreenderam uma espingarda calibre 32, municiada com um cartucho íntegro. Como resultado da ação, foram lavrados dois Autos de Infração Ambiental: um no valor de R$ 2.500,00, pela manutenção das cinco aves silvestres em cativeiro sem autorização, e outro de R$ 500,00, pela utilização de alçapão para captura de animais silvestres. Ao todo, as penalidades administrativas somaram R$ 3.000,00.
As aves foram encaminhadas para avaliação veterinária especializada, com o objetivo de possibilitar a reabilitação e posterior reintrodução ao habitat natural. Os materiais utilizados no cativeiro e a arma de fogo permaneceram apreendidos para as providências legais cabíveis.