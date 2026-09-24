Cinco criminosos foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (24), após invadirem residência de alto padrão na Vila Assis, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), renderem e amarrarem os funcionários e uma moradora e fugirem levando jóias, dinheiro, relógio de luxo e aparelhos celulares.

De acordo com o registro policial, por volta das 11h, três assaltantes encapuzados entraram no imóvel após pularem uma grade e danificarem a cerca elétrica. Inicialmente, renderam e amarraram um jardineiro. Na sequência, armados com revólver, abordaram a empregada e a moradora.

As três vítimas foram amarradas enquanto os ladrões reviravam a casa em busca de objetos de valor. Além de joias, dinheiro e um relógio Rolex, os criminosos fugiram levando três aparelhos celulares, incluindo um iPhone. E foi esse aparelho que permitiu que a quadrilha fosse localizada.