Cinco criminosos foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (24), após invadirem residência de alto padrão na Vila Assis, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), renderem e amarrarem os funcionários e uma moradora e fugirem levando jóias, dinheiro, relógio de luxo e aparelhos celulares.
De acordo com o registro policial, por volta das 11h, três assaltantes encapuzados entraram no imóvel após pularem uma grade e danificarem a cerca elétrica. Inicialmente, renderam e amarraram um jardineiro. Na sequência, armados com revólver, abordaram a empregada e a moradora.
As três vítimas foram amarradas enquanto os ladrões reviravam a casa em busca de objetos de valor. Além de joias, dinheiro e um relógio Rolex, os criminosos fugiram levando três aparelhos celulares, incluindo um iPhone. E foi esse aparelho que permitiu que a quadrilha fosse localizada.
Ainda conforme o registro policial, uma das vítimas conseguiu registrar em tempo real o local de destino dos autores, na cidade de Brotas. No endereço apontado pelo iPhone, cinco homens foram presos em flagrante por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do município.
Segundo apurado pela reportagem, um revólver e o carro usado na ação criminosa - um Onix de cor branca - foram apreendidos. A Polícia Civil investiga o envolvimento do grupo em roubos semelhantes ocorridos recentemente na região, quando também foram levados joias e dinheiro.