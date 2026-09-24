"Destruíram meu sonho". Esse foi o desabafo do proprietário do Volkswagen Gol vermelho que foi furtado em Boraceia (41 quilômetros de Bauru) ao ver o estado do veículo, localizado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (24) em Bauru. O carro foi encontrado em um terreno localizado entre a avenida Nações Norte e a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Marília) sem as rodas, bateria e som.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal da Cidade/JCNET, outros três veículos teriam sido furtados durante a madrugada desta quarta-feira (23) na cidade. Os casos estão sob investigação.

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