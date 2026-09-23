23 de setembro de 2026
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MADRUGADA DE FURTOS

Três homens furtam veículo durante a madrugada em Boraceia; VÍDEO

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reproução
Imagens de monitoramento registraram a ação, mas a baixa resolução dificultou a identificação
Imagens de monitoramento registraram a ação, mas a baixa resolução dificultou a identificação

Na madrugada desta quarta-feira (23), um Volkswagen Gol vermelho foi furtado enquanto estava estacionado em frente à residência dos proprietários, na rua Oswaldo Antônio Piton, na Vila Matilde, em Boraceia (41 quilômetros de Bauru).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), três indivíduos não identificados participaram da ação. Imagens do sistema de monitoramento registraram o momento do furto, mas, devido à baixa resolução, não foi possível identificar características físicas dos envolvidos ou outros elementos que possam auxiliar na identificação dos autores.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal da Cidade/JCNet, outros três veículos teriam sido furtados durante a madrugada desta quarta-feira na cidade. Os casos ainda serão investigados. Quem tiver informações sobre o veículo pode entrar em contato com o proprietário pelo telefone (14) 99823-3159 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.

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