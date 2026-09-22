Pongaí - O copiloto Leopoldo Barros Teixeira, 34 anos, natural de Pongaí (100 quilômetros de Bauru), está entre as cinco pessoas que morreram na queda do helicóptero em Santa Catarina que também transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner. Os demais mortos são o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo.
Os destroços da aeronave, um Bell 430, que desapareceu nesta segunda-feira (21), foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), por volta das 12h desta terça (22), em uma área rural entre montanhas em Vacas Gordas, Urubici.
Segundo informações do portal TV Centro Oeste Paulista (TV COP), o copiloto Leopoldo Barros Teixeira é filho de Lincon José Teixeira e Maria Carolina Martins Barros Teixeira, de tradicional família de Pirajuí. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
O helicóptero seguia de Porto Belo para São Joaquim, em Santa Catarina, quando perdeu contato na Serra do Corvo Branco. Segundo o Inmet, havia previsão de fortes tempestades na região. As buscas começaram na tarde de segunda e seguiram de madrugada.
A aeronave Arcanjo 03 encontrou os destroços, enquanto equipes por terra também atuavam na região. A operação reuniu cerca de 40 bombeiros, mais de 10 viaturas, dois cães de busca e resgate e drones com identificação térmica.
Após a localização dos destroços, as equipes deram início à retirada dos corpos, que é feita por via aérea. A Polícia Científica foi acionada para realizar os exames periciais e os órgãos competentes deverão apurar as causas do acidente.
Rick Sollo, de 59 anos, era uma das vozes da dupla Rick e Renner, conhecida pelo sucesso "Ela é Demais" e por outras canções sertanejas lançadas a partir dos anos 1990. Ele deixa a mulher, Geralda Carvalho, homenageada na música "Perfeição", e com quem vivia havia 30 anos, seis filhos e dois netos.