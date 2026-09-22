Pongaí - O copiloto Leopoldo Barros Teixeira, 34 anos, natural de Pongaí (100 quilômetros de Bauru), está entre as cinco pessoas que morreram na queda do helicóptero em Santa Catarina que também transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner. Os demais mortos são o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo.

Os destroços da aeronave, um Bell 430, que desapareceu nesta segunda-feira (21), foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), por volta das 12h desta terça (22), em uma área rural entre montanhas em Vacas Gordas, Urubici.

Segundo informações do portal TV Centro Oeste Paulista (TV COP), o copiloto Leopoldo Barros Teixeira é filho de Lincon José Teixeira e Maria Carolina Martins Barros Teixeira, de tradicional família de Pirajuí. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.