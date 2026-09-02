Boraceia recebe, entre sexta-feira (25) e domingo (27), a segunda edição do Bora Rock Fest, evento que reúne música, motociclismo e atrações para o público de toda a região. Com entrada gratuita, a programação será realizada no Centro de Eventos Barretinho e conta com o apoio do Jornal da Cidade/JCNET.
O evento também celebra os 12 anos do Bohemios Moto Clube e terá três dias de atividades, incluindo shows de rock, motociata turística, gincanas e sorteios de brindes. Para os motociclistas e visitantes que pretendem permanecer na cidade durante o fim de semana, haverá espaço para motorhomes e barracas, além de estrutura coberta, duchas quentes, banheiros e segurança no local.
A programação começa na sexta-feira, a partir das 18h, com a abertura dos portões e som mecânico. Às 19h ocorre a abertura oficial do evento e, às 19h30, haverá gincana e sorteio de brindes. A Banda Vulcânica sobe ao palco às 20h. Às 23h, um novo sorteio encerra as atividades previstas para o primeiro dia.
No sábado (26), a programação começa às 7h30, com café da manhã gratuito até as 8h30. Às 9h30, os participantes saem para uma motociata turística, com concentração no Centro de Eventos e percurso pela avenida principal da cidade até o Complexo Turístico Parque do Tietê.
A partir das 14h, o rock volta a tomar conta do evento com uma sequência de apresentações. A primeira atração será a Umbleghlla, seguida pela Quebra Galho, às 16h, e Cave Sound, às 18h.
A programação noturna terá ainda a Destroyer Kiss Cover, às 20h30, levando ao palco um tributo à banda Kiss. Fechando a noite, às 23h, o público acompanha um show em homenagem a Raul Seixas.
No domingo (27), o Bora Rock Fest oferece novamente café da manhã gratuito, a partir das 7h30. O encerramento oficial da segunda edição está previsto para as 9h.
Estrutura para receber visitantes
Além das atrações, a organização preparou uma estrutura para receber motociclistas e visitantes de outras cidades durante todo o fim de semana. O Centro de Eventos Barretinho possui espaço coberto e contará com áreas destinadas a barracas e motorhomes, banheiros, duchas quentes e segurança.
Com entrada franca, o 2º Bora Rock Fest busca movimentar Boraceia durante o fim de semana e reunir apaixonados pelo rock e pelo motociclismo, além de incentivar a visita aos atrativos turísticos do município.
O evento acontece no Centro de Eventos Barretinho, em Boraceia, de 25 a 27 de setembro, e conta com o apoio do Jornal da Cidade/JCNET.