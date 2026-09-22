Pederneiras - Policiais civis da delegacia de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (22), um homem de 35 anos suspeito de furtar um celular das mãos de uma mulher que estava sentada em frente a um imóvel na cidade. A rápida atuação dos agentes possibilitou a identificação, localização e captura do autor poucos minutos após o crime, bem como a recuperação do aparelho e de um cartão bancário.

Segundo apurado, a vítima utilizava seu celular em via pública quando foi surpreendida pelo suspeito, que se aproximou em uma bicicleta e arrancou o aparelho de suas mãos, fugindo em seguida. Além do celular, um cartão bancário que estava junto ao aparelho também foi furtado.

Assim que tomaram conhecimento dos fatos, policiais civis analisaram imagens que registraram a ação criminosa e reconheceram o autor. Após diligências, ele foi localizado poucos minutos após o fato, confessou a prática do crime e entregou espontaneamente os objetos subtraídos.