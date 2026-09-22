No Diário Oficial do Município de Bauru, nas edições dos dias 17, 19, 22 e 24/09/2026, está publicado o edital para realização de processo seletivo para contratação de Contador, Analista de Tecnologia da Informação, Agente de Transporte, Eletricista Instalador, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Tecnologia da Informação e Agente de Fiscalização de Trânsito (GOT).
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.consesp.com.br, no período de 03 a 25/10/2026, observado o horário oficial de Brasília/DF.
CONTADOR
O processo seletivo para contratação de CONTADOR visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 5.457,24, mais vale-alimentação no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). A taxa de inscrição é de R$ 163,71 (cento e sessenta e três reais e setenta e um centavos). São requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O processo seletivo para contratação de ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 4.361,89 + vale-alimentação de R$ 1.400,00 . A taxa de inscrição: R$ 130,85. São requisitos: Ensino superior completo na área de Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
AGENTE DE TRANSPORTE
O processo seletivo para contratação de AGENTE DE TRANSPORTE visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 2.596,36, mais vale-alimentação de R$ 1.400,00. A taxa de inscrição é de R$ 77,89. São requisitos: Ensino médio completo.
ELETRICISTA INSTALADOR
O processo seletivo para contratação de ELETRICISTA INSTALADOR visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 2.750,70, mais vale-alimentação de R$ 1.400,00. A taxa de inscrição é de R$ 82,52. São requisitos: Ensino médio completo, curso de capacitação na área, com carga horária mínima de 160 horas e Carteira Nacional de Habilitação categoria C.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
O processo seletivo para contratação de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 3.107,36 , mais vale-alimentação de R$ 1.400,00 . A taxa de inscrição é de R$ 93,22 . São requisitos: Ensino médio completo, Curso de Técnico de Segurança do Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação categoria B.
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O processo seletivo para contratação de TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 3.312,81, mais vale-alimentação de R$ 1.400,00 . A taxa de inscrição é de R$ 99,38 (noventa e nove reais e trinta e oito centavos). São requisitos: Ensino médio completo e Curso de Técnico em Tecnologia da Informação.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
O processo seletivo para contratação de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - GOT visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 3.107,36, mais vale-alimentação de R$ 1.400,00. A taxa de inscrição é de R$ 93,22. São requisitos: Ensino médio completo e Carteira de Habilitação categoria A e B.