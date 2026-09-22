O processo seletivo para contratação de ELETRICISTA INSTALADOR visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 2.750,70, mais vale-alimentação de R$ 1.400,00. A taxa de inscrição é de R$ 82,52. São requisitos: Ensino médio completo, curso de capacitação na área, com carga horária mínima de 160 horas e Carteira Nacional de Habilitação categoria C.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

O processo seletivo para contratação de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO visa o preenchimento de 01 (uma) vaga, com jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 3.107,36 , mais vale-alimentação de R$ 1.400,00 . A taxa de inscrição é de R$ 93,22 . São requisitos: Ensino médio completo, Curso de Técnico de Segurança do Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação categoria B.