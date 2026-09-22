A unidade da Wise Madness, no Jardim Nova Esperança, em Bauru, foi invadida na noite da última sexta-feira (18). Câmeras de segurança registraram a ação de um homem que entrou no imóvel e passou a vasculhar principalmente a cozinha, aparentemente em busca de alimentos. Nas imagens (veja vídeo), o suspeito aparece usando moletom, boné e capuz, além de carregar uma mochila. Ele abre uma das geladeiras, verifica os produtos e, em seguida, vai até outro refrigerador. Em determinado momento, bebe diretamente de uma garrafa e separa alguns alimentos no chão. Depois, aparece consumindo parte dos produtos.

Na sequência, o homem retira mais alimentos do freezer, coloca parte deles na mochila e continua procurando dentro das geladeiras. Além dos alimentos, entretanto, outros objetos e equipamentos foram levados durante a invasão.

Segundo os dirigentes da Wase, dois computadores e equipamentos eletrônicos foram furtados. Também foram retirados toda a fiação de alguns pontos do imóvel e os tubos do sistema de ar-condicionado. Algumas janelas foram danificadas durante a ação.