Os moradores da quadra 2 da Rua Marconi, no bairro Vila São João da Boa Vista, voltaram a sofrer as consequências da chuva em uma obra inacabada com cratera que toma quase toda a pista. O problema ocorre a apenas três quadras do Fórum de Bauru, no Jardim Bela Vista, e provoca medo na vizinhança há cerca de 60 dias. Os moradores reclamam que as chuvas deste sábado (19) à noite e domingo (20) agravaram a situação e a maioria nem consegue tirar seus carros da garagem. Eles pedem uma solução urgente por parte da Prefeitura de Bauru.

A abertura no asfalto teve início com uma obra para substituição da tubulação (galerias) do local. Segundo relatos dos moradores, no entanto, os trabalhos foram executados apenas parcialmente e a obra sofreu uma paralisação. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Bauru neste domingo e aguarda uma resposta.