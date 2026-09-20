A vazão do Rio Lençóis atingiu 227 mil m³/h na jusante do rio, segundo atualização divulgada neste domingo (20) pelo Comitê Hidográfico da Bacia do Rio Lençóis (CHB-RL). O volume representa um cenário de saturação hidráulica crítica, diante da grande quantidade de água que passa pelo curso d’água após as chuvas que atingiarm a cidade nos últimos dias.

Anteriormente, as vazões já haviam ultrapassado a marca de 210 mil m³/h e apresentaram novo aumento. A situação exige atenção devido ao elevado volume registrado na região.

Os protocolos de segurança da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis foram acionados, em caráter preventivo, em razão da grande quantidade de água que está descendo pelas cabeceiras opostas da bacia hidrográfica, associada às previsões de ocorrência de chuvas nas próximas 12 horas.