Policiais civis de Laranjal Paulista, na região de Botucatu, prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (18), um homem suspeito da prática de estupro de vulnerável contra uma mulher de 33 anos, com deficiência intelectual, que frequenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade.

Segundo o registro policial, a equipe recebeu informações de populares sobre a presença de um homem acompanhado de uma mulher em situação que poderia envolver uma pessoa em condição de vulnerabilidade.

Diante da denúncia, os policiais realizaram diligências e localizaram ambos em uma praça. Na delegacia, a mulher relatou que havia sido levada pelo homem até uma área de mata, onde teriam ocorrido atos de natureza sexual.