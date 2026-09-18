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REGIÃO DE BOTUCATU

Preso suspeito de estuprar mulher com deficiência intelectual

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo do Estado
Diante dos relatos e das circunstâncias verificadas, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável
Diante dos relatos e das circunstâncias verificadas, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável

Policiais civis de Laranjal Paulista, na região de Botucatu, prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (18), um homem suspeito da prática de estupro de vulnerável contra uma mulher de 33 anos, com deficiência intelectual, que frequenta a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade.

Segundo o registro policial, a equipe recebeu informações de populares sobre a presença de um homem acompanhado de uma mulher em situação que poderia envolver uma pessoa em condição de vulnerabilidade.

Diante da denúncia, os policiais realizaram diligências e localizaram ambos em uma praça. Na delegacia, a mulher relatou que havia sido levada pelo homem até uma área de mata, onde teriam ocorrido atos de natureza sexual.

Diante dos relatos e das circunstâncias verificadas, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

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