Lins - A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Lins (102 quilômetros de Bauru), concluiu investigação que apurou prática de estelionato contra um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade e identificou e prendeu, na noite desta sexta-feira (18), o autor do crime, suspeito de praticar uma sequência de fraudes semelhantes em diversas cidades do Estado de São Paulo.

Segundo a polícia, durante a apuração, foram reunidos elementos robustos de prova, incluindo imagens de monitoramento do estabelecimento comercial e também de câmeras de monitoramento de Lins que levaram à identificação do investigado.

As apurações apontaram que o homem utilizava método previamente planejado para enganar funcionários de estabelecimentos comerciais. Ele se apresentava falsamente como contador, representante comercial ou credor, simulava contatos telefônicos e criava situações destinadas a induzir as vítimas em erro, obtendo valores em dinheiro mediante fraude.