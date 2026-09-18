Atendendo a pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP) de Bauru, a Vara Regional das Garantias da 3.ª Região Administrativa Judiciária do município decretou, nesta sexta-feira (18), as prisões preventivas de cinco pessoas presas temporariamente durante a operação "Cavalo de Troia" e de um sexto investigado, que está foragido. A decisão foi proferida nos autos de um processo que apura suspeitas de irregularidades relacionadas à concessão de serviços públicos de manejo integrado de resíduos sólidos (lixo) em Bauru. O contrato de 30 anos tem valor total de R$ 5,2 bilhões.

Os presos são Cilene Chabuh Bordezan, Hamilton Libório Agle, Sara Moura de Jesus, Talita de Andrade Soares Chieregatti, Vitor João de Freitas Costa e Mário Luiz Silvério. Segundo o MP, as investigações apontaram, em tese, a existência de uma atuação coordenada envolvendo agentes públicos, representantes empresariais, consultores e pessoas responsáveis pela elaboração e circulação de documentos relacionados a procedimentos administrativos de grande porte.

A prisão temporária ocorre exclusivamente na investigação, tem prazo fixo de até 5 dias (ou 30 em crimes hediondos) e serve para viabilizar diligências policiais específicas. A preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação ou do processo, não possui prazo final predefinido e busca proteger a sociedade, garantir a aplicação da lei e resguardar as investigações.