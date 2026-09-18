O foro da prefeita Suéllen Rosim é o ponto central de uma reclamação apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela defesa de Hamilton Libório Agle, da Estre Ambiental, investigado no caso que apura suspeitas de irregularidades na concessão dos serviços de gestão de resíduos sólidos (lixo) de Bauru. Os advogados sustentam que a existência de elementos concretos que, segundo eles, indicariam uma possível participação da prefeita na apuração seria suficiente para deslocar a investigação da Justiça de primeira instância para o Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo, onde a chefe do Executivo municipal possui foro por prerrogativa de função.

A tese é apresentada pela defesa na Reclamação 100.117, relatada pelo ministro Dias Toffoli. O ministro, porém, negou o pedido de liminar formulado pelos advogados e determinou que o juiz da Vara Regional das Garantias da 3ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Bauru, responsável pelo caso, preste informações com urgência antes de uma análise mais aprofundada da controvérsia.

A decisão não representa, portanto, um julgamento definitivo sobre a competência para conduzir a investigação. Também não há, no documento, conclusão judicial do STF sobre eventual participação da prefeita nas irregularidades investigadas.