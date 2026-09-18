O Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), realizou na manhã desta sexta-feira (18) ação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 31 anos e de uma mulher de 32 anos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Bauru.
Os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em um conjunto habitacional no Núcleo Alto Alegre, região do Jardim Bela Vista e, nas diligências, localizaram várias porções de entorpecentes, além de balanças de precisão e materiais utilizados para preparo, fracionamento e embalagem de drogas.
No total, foram apreendidos aproximadamente 180 gramas de maconha, 136 gramas de cocaína, 274 gramas de haxixe e cerca de 18 gramas de substância derivada de THC, além de balanças digitais, embalagens e outros materiais normalmente empregados na comercialização de drogas.
Segundo a investigação, parte dos entorpecentes foi localizada em imóvel vinculado ao homem enquanto novas porções foram encontradas em um imóvel onde ele estava juntamente com a mulher, circunstâncias que fundamentaram a prisão em flagrante do casal por tráfico e associação para o tráfico.
Após a formalização dos atos de Polícia Judiciária, os dois investigados tiveram as prisões preventivas solicitadas à Justiça pela autoridade policial e seguiram para uma cadeia da região, onde aguardam apresentação na audiência de custódia.
"A operação evidencia o empenho da Polícia Civil no enfrentamento qualificado ao tráfico de drogas e na desarticulação de estruturas criminosas que atuam na distribuição de entorpecentes, contribuindo diretamente para a segurança da população e para a redução dos impactos da criminalidade", ressalta a Polícia Civil, em nota.