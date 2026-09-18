O Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), realizou na manhã desta sexta-feira (18) ação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 31 anos e de uma mulher de 32 anos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Bauru.

Os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em um conjunto habitacional no Núcleo Alto Alegre, região do Jardim Bela Vista e, nas diligências, localizaram várias porções de entorpecentes, além de balanças de precisão e materiais utilizados para preparo, fracionamento e embalagem de drogas.

No total, foram apreendidos aproximadamente 180 gramas de maconha, 136 gramas de cocaína, 274 gramas de haxixe e cerca de 18 gramas de substância derivada de THC, além de balanças digitais, embalagens e outros materiais normalmente empregados na comercialização de drogas.