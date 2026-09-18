Botucatu - Um homem morreu atropelado por um carro, no início da tarde desta sexta-feira (18), por volta das 12h50, na marginal da rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), conhecida como "Castelinho", na altura do quilômetro 20, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Segundo site da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de um Fiat Siena contou que trafegava pela pista marginal sul da via quando avistou o pedestre atravessando a faixa de rolamento e, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou atingindo-o.

O homem, que não teve a identidade divulgada, não resistiu ao impacto e teve a morte constatada ainda no local. Os três ocupantes do automóvel não se feriram. A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.