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EM BOTUCATU

Homem morre após ser atingido por carro na marginal da Castelinho

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
Condutor do Fiat Siena contou que trafegava pela pista marginal sul da via quando avistou o pedestre atravessando a faixa de rolamento e, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou atingindo-o
Condutor do Fiat Siena contou que trafegava pela pista marginal sul da via quando avistou o pedestre atravessando a faixa de rolamento e, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou atingindo-o

Botucatu - Um homem morreu atropelado por um carro, no início da tarde desta sexta-feira (18), por volta das 12h50, na marginal da rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), conhecida como "Castelinho", na altura do quilômetro 20, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Segundo site da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor de um Fiat Siena contou que trafegava pela pista marginal sul da via quando avistou o pedestre atravessando a faixa de rolamento e, sem tempo hábil para frear ou desviar, acabou atingindo-o.

O homem, que não teve a identidade divulgada, não resistiu ao impacto e teve a morte constatada ainda no local. Os três ocupantes do automóvel não se feriram. A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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