18 de setembro de 2026
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COLISÃO

Carros batem no Higienópolis após invasão de preferencial; VÍDEO


| Tempo de leitura: < 1 min
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Brayan Brum

O carro de uma empresa de telefonia, um Renault Kwid, foi atingido por outro veículo no cruzamento da rua Antônio dos Reis com a Rodrigo Romeiro, no Jardim Higienópolis, em Bauru, no final da tarde desta sexta-feira (18), e capotou. Dois funcionários que estavam no veículo conseguiram sair do carro sem grandes ferimentos.

O outro veículo teria invadido a rua preferencial e batido na traseira do carro da empresa, segundo as testemunhas no local. O motorista teria ido embora, mas a placa do veículo dele caiu na rua. 

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