O carro de uma empresa de telefonia, um Renault Kwid, foi atingido por outro veículo no cruzamento da rua Antônio dos Reis com a Rodrigo Romeiro, no Jardim Higienópolis, em Bauru, no final da tarde desta sexta-feira (18), e capotou. Dois funcionários que estavam no veículo conseguiram sair do carro sem grandes ferimentos.

O outro veículo teria invadido a rua preferencial e batido na traseira do carro da empresa, segundo as testemunhas no local. O motorista teria ido embora, mas a placa do veículo dele caiu na rua.