A Justiça de Bauru expediu alvará de soltura, nesta sexta-feira (18), para a presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam), Gisele Moretti, e o marido dela, Valdomiro Pereira da Silva Filho. Eles estavam presos desde o último dia 9 em razão da operação "Mobius", deflagrada juntamente com a "Cavalo de Troia" pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), com objetivo de desarticular fraude licitatória na concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Bauru.

De acordo com o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que defende o casal, seus clientes foram ouvidos durante a semana, prestaram esclarecimentos e apresentaram documentos relativos ao contrato da coleta seletiva para demonstrar que estavam contribuindo com as investigações. "O Gaeco, nesse momento, entendeu não ser necessário a conversão da prisão temporária em preventiva e o magistrado acabou por determinar a imediata soltura deles", explica. Os dois já deixaram a Cadeia de Avaí.

Relembre o caso

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o Gaeco deflagrou a Operação Cavalo de Troia para desarticular uma fraude licitatória na concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos da Prefeitura de Bauru. O contrato de 30 anos é de R$ 5,2 bilhões. Em conjunto, houve o cumprimento de diligências também na Operação Mobius, visando a esclarecer irregularidades em contrato de coleta seletiva.