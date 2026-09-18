Lins - A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (18), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Jardim Primavera, em Lins (102 quilômetros de Bauru). Com ele, foram apreendidos R$ 1.050,00 em dinheiro e, em uma área de vegetação, 21 porções de cocaína que, segundo a Polícia Civil, seriam destinadas à comercialização.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante uma investigação sobre o comércio ilegal de entorpecentes na região. Durante a ação, os policiais identificaram uma movimentação considerada compatível com a prática investigada. Ao perceber a aproximação das equipes, o suspeito teria tentado fugir e descartado um objeto em uma área de vegetação. Após acompanhamento e cerco policial, ele foi abordado e detido.

No local indicado pelos policiais, foi encontrado um invólucro contendo as 21 porções de cocaína. O dinheiro apreendido estava em notas de pequeno valor. O homem foi conduzido ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.