O Hospital Unimed Bauru (HUB) realizou nesta sexta-feira (18) o 5º Simpósio do Núcleo de Segurança do Paciente, reunindo profissionais da área da saúde no Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) para debater qualidade assistencial, comunicação eficaz e governança clínica.

Com programação espelhada em dois períodos (manhã e tarde) para atender ao público, o encontro reforçou o compromisso da instituição com a excelência e a cultura de segurança nos cuidados com os pacientes.

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