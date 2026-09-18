18 de setembro de 2026
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EM LINS

Homem invade casa, tenta estuprar e roubar mulher e acaba preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Com base nas informações e nas características fornecidas, equipes da PM intensificaram o patrulhamento nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito em uma área de mata
Com base nas informações e nas características fornecidas, equipes da PM intensificaram o patrulhamento nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito em uma área de mata

Lins - Um homem foi preso em flagrante por equipes do 44.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (44.º BPM/I), na manhã desta quinta-feira (17), em Lins (102 quilômetros de Bauru), após invadir uma casa e tentar estuprar e roubar a moradora.

A vítima relatou à PM ter sido surpreendida pelo suspeito no interior de sua residência. Segundo ela, ele tentou forçá-la a manter relação sexual, mas ela reagiu e eles entraram em luta corporal.

Durante a ação, a mulher sofreu lesões e passou a gritar por socorro, sendo ajudada por vizinhos. O invasor tentou roubar o aparelho celular dela mediante violência física, mas fugiu sem levar nada.

Com base nas informações e nas características fornecidas, as equipes policiais intensificaram o patrulhamento nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito em uma área de mata.

Durante a abordagem, segundo a PM, ele admitiu ter invadido o imóvel e entrado em luta corporal com a moradora. Conduzido ao plantão policial de Lins, foi autuado em flagrante por tentativas de estupro e de roubo e ficou à disposição da Justiça.

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