Lins - Um homem foi preso em flagrante por equipes do 44.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (44.º BPM/I), na manhã desta quinta-feira (17), em Lins (102 quilômetros de Bauru), após invadir uma casa e tentar estuprar e roubar a moradora.

A vítima relatou à PM ter sido surpreendida pelo suspeito no interior de sua residência. Segundo ela, ele tentou forçá-la a manter relação sexual, mas ela reagiu e eles entraram em luta corporal.

Durante a ação, a mulher sofreu lesões e passou a gritar por socorro, sendo ajudada por vizinhos. O invasor tentou roubar o aparelho celular dela mediante violência física, mas fugiu sem levar nada.