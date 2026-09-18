Mulheres adeptas do vôlei da melhor idade vão à quadra neste sábado (19/9) pela Liga de Bauru – competição da AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região).
Invicto na temporada com 44 triunfos, o Somos Vôlei Bauru faz o confronto das 8h30 contra Igaraçu do Tietê. Às 10h, o time do técnico Carlos Lenta pega Assis Tênis Clube. E, às 11h, Itaí.
Com elencos da faixa etária 45+, as partidas serão disputadas no ginásio Darcy César Improta – avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 2-66, Jardim Colonial. A entrada é gratuita.
Entre as melhores
Criado em 2023, o Somos Vôlei Bauru figura hoje entre as melhores equipes paulistas e do Brasil com suas formações 45+, 58+ e 68+. Paralelamente, mantém escolinha gratuita para 30 mulheres na maturidade.
As ações só são possíveis graças ao patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel e Sorri Bauru. Idealização: Associação Garra de Tigre.
Para também patrocinar ou saber mais sobre o projeto, que é inclusivo, ligue: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.