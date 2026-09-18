Mulheres adeptas do vôlei da melhor idade vão à quadra neste sábado (19/9) pela Liga de Bauru – competição da AABR (Associação dos Árbitros de Bauru e Região).

Invicto na temporada com 44 triunfos, o Somos Vôlei Bauru faz o confronto das 8h30 contra Igaraçu do Tietê. Às 10h, o time do técnico Carlos Lenta pega Assis Tênis Clube. E, às 11h, Itaí.

Com elencos da faixa etária 45+, as partidas serão disputadas no ginásio Darcy César Improta – avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 2-66, Jardim Colonial. A entrada é gratuita.

Entre as melhores