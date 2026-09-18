Jaú - O Hemonúcleo Regional de Jaú (47 quilômetros de Bauru) está com os estoques de plaquetas em estado crítico e necessitando de doadores com extrema urgência. Quem puder ajudar deve entrar em contato com a unidade pelo telefone (14) 3602-1355 para agendar a doação, sobretudo neste sábado (19) e segunda-feira (21).

O Hemonúcleo fica localizado no Hospital Amaral Carvalho (HAC), na rua Dona Silvéria, nº 150, no bairro Chácara Braz Miraglia. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, ou aos sábados, das 7h30 às 12h (exceto feriados).

Para doar, além da apresentação de documento oficial com foto, é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas de sono na noite anterior à doação.