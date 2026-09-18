Neste sábado (19), Bauru recebe o torneio “João Crês” de hóquei sobre patins, na categoria master. A competição será realizada das 9h às 16h, no Ginásio Raduan Trabulsi, no bairro Santa Luzia. Bauruense João Crês é uma lenda desse esporte.

Depois de mais de quatro décadas dedicadas ao hóquei sobre patins, João Crês decidiu encerrar sua trajetória competitiva. A despedida, porém, será à maneira de quem passou uma vida inteira dentro das quadras, jogando ao lado de amigos e adversários que fizeram parte dessa história. João construiu uma longa carreira como goleiro, defendendo importantes clubes do hóquei brasileiro. Nos últimos 20 anos, também se dedicou ao hockey in line, modalidade na qual vestiu a camisa de diferentes equipes do estado de São Paulo, disputou inúmeros campeonatos e chegou à Seleção Brasileira Master, representando o país em dois campeonatos mundiais.

Organizado pelo Atlético Hóquei Bauru, o evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel). Participam da competição: Veteranos de Sertãozinho, Portuguesa de São Paulo, Hóquei Americana e Hóquei 013, além da equipe anfitriã.