Jaú - Um ciclista de 57 anos ficou gravemente ferido, na manhã desta sexta-feira (18), em uma colisão com um carro ocorrida na avenida Ana Claudina, no Jardim Estádio, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Ele foi reanimado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa do município, onde permaneceu internado.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu por volta das 10h10. Policiais militares da 1.ª Companhia do 27.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27.º BPM/I) foram acionados para atender a ocorrência mas, quando a equipe chegou, o ciclista, que não teve a sua identidade divulgada, já havia sido socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital para atendimento médico.

"Conforme informações repassadas à equipe policial pelo serviço de atendimento, a vítima apresentava quadro grave e necessitou de manobras de reanimação durante o transporte, dando entrada no hospital com sinais vitais. O condutor do automóvel permaneceu no local e realizou o teste de etilômetro, que não apresentou consumo de substância proibida", conta a corporação, em nota.