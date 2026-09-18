O Senai Bauru “João Martins Coube” abriu inscrições para o Processo Seletivo Unificado do programa de Aprendizagem Industrial – Empresas, referente ao primeiro semestre de 2027. Ao todo, são 144 vagas gratuitas em cinco cursos de formação profissional. As inscrições seguem até as 21h do dia 29 de setembro de 2026. Os interessados podem se inscrever pelo site do Senai Bauru (https://www.sp.senai.br/cursos/aprendiz-senai/0?unidade=701&modalidade=1) ou presencialmente na secretaria da unidade.
A seleção é destinada a candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes do Senai-SP ou por empresas não contribuintes que tenham contrato corporativo com a instituição. No momento da inscrição, é necessário anexar a carta de encaminhamento da empresa contratante. O documento também pode ser entregue presencialmente na secretaria até o prazo final das inscrições.
Cursos e vagas
A unidade do Senai em Bauru oferece vagas nos seguintes cursos:
- Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica: 32 vagas, no período da manhã, com carga horária de 1.600 horas, distribuídas em dois anos. Idade mínima de 16 anos;
- Auxiliar de Produção Gráfica: 32 vagas, no período da tarde, com carga horária de 1.600 horas, distribuídas em dois anos. Idade mínima de 14 anos;
- Construtor de Edificações: 16 vagas, no período da tarde, com carga horária de 800 horas, distribuídas em um ano. Idade mínima de 16 anos;
- Mecânico de Automóveis Leves: 32 vagas, no período da tarde, com carga horária de 1.600 horas, distribuídas em dois anos. Idade mínima de 14 anos;
- Mecânico de Usinagem: 32 vagas, no período da tarde, com carga horária de 1.600 horas, distribuídas em dois anos. Idade mínima de 14 anos.
Requisitos
Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter a idade mínima exigida para o curso escolhido até a data de início das aulas e ter idade suficiente para concluir a formação antes de completar 24 anos. Também é necessário ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental II, além de estar matriculado ou já ter concluído o Ensino Médio.
Prova
A prova presencial será realizada no dia 18 de outubro de 2026, às 8h, com duração de três horas. O exame terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Língua Portuguesa, 20 de Matemática e 20 de Ciências, com conteúdos do Ensino Fundamental 2. A Guia de Inscrição, com informações sobre o local e a sala da prova, estará disponível para impressão no site do Senai entre os dias 2 e 18 de outubro. O gabarito oficial será divulgado no dia 19 de outubro. Já as listas de candidatos aprovados e classificados para matrícula estarão disponíveis a partir das 14h do dia 3 de dezembro de 2026.
Serviço
Processo seletivo: Aprendizagem Industrial – Empresas (1º semestre de 2027)
Inscrições: até 29 de setembro de 2026, às 21h
Onde: site do Senai Bauru ou presencialmente na unidade
Site: bauru.sp.senai.br