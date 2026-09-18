O Senai Bauru “João Martins Coube” abriu inscrições para o Processo Seletivo Unificado do programa de Aprendizagem Industrial – Empresas, referente ao primeiro semestre de 2027. Ao todo, são 144 vagas gratuitas em cinco cursos de formação profissional. As inscrições seguem até as 21h do dia 29 de setembro de 2026. Os interessados podem se inscrever pelo site do Senai Bauru (https://www.sp.senai.br/cursos/aprendiz-senai/0?unidade=701&modalidade=1) ou presencialmente na secretaria da unidade.

A seleção é destinada a candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes do Senai-SP ou por empresas não contribuintes que tenham contrato corporativo com a instituição. No momento da inscrição, é necessário anexar a carta de encaminhamento da empresa contratante. O documento também pode ser entregue presencialmente na secretaria até o prazo final das inscrições.

Cursos e vagas